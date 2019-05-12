Роксолана Мерьем Узерли кокетливо приспустила платье и показала аппетитные формы

Актриса поделилась чувственным фото.
Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая известна по роли Роксоланы в сериале Великолепный век, вызвала восхищение поклонников чувственным фото.
Снимок, который знаменитость выложила в Instagram, собрал более 77 тысяч лайков и более полутысячи комментариев.
На фото Узерли предстала в длинном платье с цветочным принтом, бретели которого кокетливо приспустила вниз, и оголила плечи. Также Мерьем приподняла подол наряда, оголив сочные ножки.
Поклонники не скупились на комплименты, расхваливая формы актрисы.
"Красотка, просто обожаю", - написала shukurova___olga.
"Очень красивая и чувственная", - считает igorelcid.
"Ах какие ножки", - отметил niza001kz.
Ранее Мерьем Узерли показала свою "маленькую Михримах".