Роксолана Мерьем Узерли кокетливо приспустила платье и показала аппетитные формы

Мерьем Узерли показала сексуальное фото / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая известна по роли Роксоланы в сериале Великолепный век, вызвала восхищение поклонников чувственным фото.

Снимок, который знаменитость выложила в Instagram, собрал более 77 тысяч лайков и более полутысячи комментариев.

На фото Узерли предстала в длинном платье с цветочным принтом, бретели которого кокетливо приспустила вниз, и оголила плечи. Также Мерьем приподняла подол наряда, оголив сочные ножки.

Поклонники не скупились на комплименты, расхваливая формы актрисы.

"Красотка, просто обожаю", - написала shukurova___olga.

"Очень красивая и чувственная", - считает igorelcid.

"Ах какие ножки", - отметил niza001kz.

Мерьем Узерли показала стильное фото / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Ранее Мерьем Узерли показала свою "маленькую Михримах".