Евровидение 2019: кто прошел в финал, полный список конкурсантов

18 мая определится лучшая песня Евровидения / Фото: globallookpress.com

18 мая в Тель-Авиве, Израиль, пройдет гранд-финал 64-го международного песенного конкурса Евровидение 2019.

За право провести Евровидение 2020 в своей стране и переходящий приз конкурса - хрустальный микрофон, будут бороться 26 участников.

Отметим, из-за того, что Украина не отправила своего участника на конкурс, жители нашей страны лишены права голосования. Общественное телевидение будет проводить лишь трансляцию конкурса.

Кто прошел в финал Евровидения 2019 из первого полуфинала

В результате первого полуфинала конкурса в большой финал Евровидения 2019 пробились 10 стран. Среди них - Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения.

Таким образом выглядит список стран, которые попали в финал Евровидения 2019:

1. Греция: Катерина Дуска - Better Love

2. Беларусь: Zena - Like It

3. Сербия: Невена Божович - Kruna

4. Кипр: Tamta – Replay

5. Эстония: Виктор Крон - Storm

6. Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend

7. Австралия: Кейт Миллер-Хайдке - Zero Gravity

8. Исландия: Hatari - Hatrið mun sigra (Ненависть восторжествует)

9. Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na

10. Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл - Sebi

Если вы пропустили трансляцию первого полуфинала, вот короткое видео выступления участников.

Кто прошел в финал Евровидения 2019 из второго полуфинала

16 мая определилась вторая десятка финалистов. Из 18 стран выбороли свой счастливый билет в гранд-финал 10 стран:

1. Северная Македония: Tamara Todevska - Proud

2. Нидерланды: Дункан Лоуренс - Arcade

3. Албания: Jonida Maliqi - Ktheju tokës

4. Швеция: Джон Лундвик - Too Late For Love

5. Россия: Сергей Лазарев - Scream

6. Азербайджан: Chingiz - Truth

7. Дания: Leonora - Love Is Forever

8. Норвегия: KEiiNO - Spirit In The Sky

9. Швейцария: Лука Ханни - She Got Me

10. Мальта: Michela - Chameleon

Кроме того, в гранд-финал конкурса автоматически попадают представитель страны-хозяйки Евровидения и пять участников стран-основательниц конкурса.

1. Италия: Mahmood - Soldi

2. Великобритания: Michael Rice - Bigger Than Us

3. Испания: Miki - La Venda

4. Германия: S!sters - Sister

5. Франция: Bilal Hassani - Roi

6. Израиль: Kobi Marimi - Home

Евровидение 2019: кто победит

По прогнозам букмекеров, победит на песенном конкурсе представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Артист прочно закрепился на первом месте еще с начала марта, опередив 40 участников. В рейтинге постоянно происходят ротации, но Дункан ни разу не сошел с пьедестала, и его называют вероятным победителем Евровидения 2019.

На втором месте не менее прочно закрепился участник из Швеции Джон Лундвик с песней Too Late For Love.

Бронзу, по версии букмекеров, завоюет представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке, которая вытеснила с третьего места француза Билала Ассани.

А вот представителю РоссииСергею Лазареву с его песней Scream букмекеры пророчат 4 место.

Согласен с прогнозами букмекеров насчет Лазарева и астролог Влад Росс,который в комментарии Главреду рассказал, что звезды сулят певцу. По его словам, Лазарева ждут препятствия, которые не дадут ему выиграть в каком-либо конкурсе.

"В годовой карте артиста – Луна в соединении с Черной Луной, где Луна – значит популярность, а Черная Луна – препятствия, которые не дадут ему выиграть в каком-то конкурсе. Как известно, в этом году Лазарев поедет от России на Евровидение, потому можно сделать вывод, что на этом конкурсе Лазарев может занять второе или третье место. В любом случае, до самой вершины и победы он не дойдет", - отметил эксперт.

Евровидение 2019 финал: смотреть онлайн

Трансляция финала Евровидения 2019 начнется в 22.00 по Киеву. Финал покажет в Украине UA: Перший, посмотреть шоу также можно на официальном сайте Евровидения 2019 – Еurovision.tv. Кроме того, прямая трансляция будет проходить на YouTube-канале Eurovision Song Contest.