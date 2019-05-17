Евровидение 2019: кто прошел в финал, полный список конкурсантов

17 мая 2019, 00:49

18 мая определится победитель 64-го песенного конкурса.

Евровидение
18 мая определится лучшая песня Евровидения / Фото: globallookpress.com

18 мая в Тель-Авиве, Израиль, пройдет гранд-финал 64-го международного песенного конкурса Евровидение 2019.

За право провести Евровидение 2020 в своей стране и переходящий приз конкурса - хрустальный микрофон, будут бороться 26 участников.

Отметим, из-за того, что Украина не отправила своего участника на конкурс, жители нашей страны лишены права голосования. Общественное телевидение будет проводить лишь трансляцию конкурса.

Кто прошел в финал Евровидения 2019 из первого полуфинала

В результате первого полуфинала конкурса в большой финал Евровидения 2019 пробились 10 стран. Среди них - Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения.

Таким образом выглядит список стран, которые попали в финал Евровидения 2019:

1. Греция: Катерина Дуска - Better Love 

2. Беларусь: Zena - Like It

3. Сербия: Невена Божович - Kruna 

4. Кипр: Tamta – Replay

5. Эстония: Виктор Крон - Storm

6. Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend

7. Австралия: Кейт Миллер-Хайдке - Zero Gravity

8. Исландия: Hatari - Hatrið mun sigra (Ненависть восторжествует)

9. Сан-Марино: Serhat  – Say Na Na Na

10. Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл - Sebi

Если вы пропустили трансляцию первого полуфинала, вот короткое видео выступления участников.

Кто прошел в финал Евровидения 2019 из второго полуфинала

16 мая определилась вторая десятка финалистов. Из 18 стран выбороли свой счастливый билет в гранд-финал 10 стран: 

1. Северная Македония: Tamara Todevska - Proud

2. Нидерланды: Дункан Лоуренс - Arcade

3. Албания: Jonida Maliqi - Ktheju tokës

4. Швеция: Джон Лундвик - Too Late For Love

5. РоссияСергей Лазарев - Scream

6. Азербайджан: Chingiz - Truth

7. Дания: Leonora - Love Is Forever

8. Норвегия: KEiiNO - Spirit In The Sky

9. Швейцария: Лука Ханни - She Got Me

10. Мальта: Michela - Chameleon

Кроме того, в гранд-финал конкурса автоматически попадают представитель страны-хозяйки Евровидения и пять участников стран-основательниц конкурса.

1. Италия: Mahmood - Soldi

2. Великобритания: Michael Rice - Bigger Than Us

3. Испания: Miki - La Venda

4. Германия: S!sters - Sister

5. Франция: Bilal Hassani - Roi

6. Израиль: Kobi Marimi - Home

Евровидение 2019: кто победит

По прогнозам букмекеров, победит на песенном конкурсе представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Артист прочно закрепился на первом месте еще с начала марта, опередив 40 участников. В рейтинге постоянно происходят ротации, но Дункан ни разу не сошел с пьедестала, и его называют вероятным победителем Евровидения 2019.

На втором месте не менее прочно закрепился участник из Швеции Джон Лундвик с песней Too Late For Love.

Бронзу, по версии букмекеров, завоюет представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке, которая вытеснила с третьего места француза Билала Ассани.

А вот представителю РоссииСергею Лазареву с его песней Scream букмекеры пророчат 4 место.  

Согласен с прогнозами букмекеров насчет Лазарева и астролог Влад Росс,который в комментарии Главреду рассказал, что звезды сулят певцу. По его словам, Лазарева ждут препятствия, которые не дадут ему выиграть в каком-либо конкурсе.

"В годовой карте артиста – Луна в соединении с Черной Луной, где Луна – значит популярность, а Черная Луна – препятствия, которые не дадут ему выиграть в каком-то конкурсе. Как известно, в этом году Лазарев поедет от России на Евровидение, потому можно сделать вывод, что на этом конкурсе Лазарев может занять второе или третье место. В любом случае, до самой вершины и победы он не дойдет", - отметил эксперт.

Евровидение 2019 финал: смотреть онлайн

Трансляция финала Евровидения 2019 начнется в 22.00 по Киеву. Финал покажет в Украине UA: Перший, посмотреть шоу также можно на официальном сайте Евровидения 2019 – Еurovision.tv. Кроме того, прямая трансляция будет проходить на YouTube-канале Eurovision Song Contest. 

Евровидение-2019

Когда и где пройдет песенный конкурс

Евровидение 2019 будет проходить в Тель-Авиве, Израиль, с 14 по 18 мая. Первый полуфинал состоится 14 мая, второй – 16 мая, а вот выбирать победителя конкурса зрители и жюри будут 18 мая.

Какие страны участвуют в Евровидении-2019

41 страна будет участвовать в конкурсе. В этом году отказалась от участия Болгария по финансовым причинам, и Украина из-за скандального нацотбора. 

В первом полуфинале выступят 17 участников: Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Бельгия, Грузия, Австралия, Исландия, Эстония, Португалия, Греция, Сан-Марино.

Во втором полуфинале будут сражаться 18 стран-участников: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан, а также представитель от России на Евровидение 2019 Лазарев песня Scream.

В финале кроме победителей двух полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-учредителей – Италия, Великобритания, Испания, Германия, Франция и страна-хозяйка конкурса в этом году – Израиль.

Почему Украина не поедет на Евровидение-2019

В украинском нацотборе на Евровидение-2019 победила певица Maruv (Анна Корсун), которая спела песню Siren song. Национальная общественная телекомпаниея Украины (НОТУ) предоставила артистке контракт, который она должна подписать в течении 24 часов после победы. 

Maruv заявила о давлении со стороны НОТУ: по ее словам, Общественное телевидение предлагало ей "кабальные условия". Например, импровизация на сцене или один лишний шпагат мог стоить ей 2 миллиона гривен. Кроме того, артистку обязали отправитсья на конкурс за свой счет, передать права на песню, не гастролировал в РФ с момента подписания контракта и 2 месяца после. Так, Maruv отказалась представлять Украину на Евровидении-2019.

Из-за того, что занявшие второе и третье место Freedom Jazz и Kazka отказались ехать на шоу, 27 февраля было объявлено, что Украина не будет посылать своего представителя на песенный конкурс Евровидение-2019.

Евровидение-2019: где смотреть

В Украине будет проводить трансляцию песенного конкурса UA:Перший. Прямые эфиры все три дня: 14, 16 и 18 мая состоятся в 22.00. Кроме того, прямая трансляция конкурса состоится на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
финал Евровидение-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

01:22
Ученые выяснили, почему одежда может быть опасной для здоровья
01:14
Внучка Ротару показала внушительное декольте
01:03
Порошенко на последней встрече довел Юнкера до слез Видео
00:49
Евровидение 2019: кто прошел в финал, полный список конкурсантов Видео
00:45
Евровидение 2019 второй полуфинал: чем покоряли зрителей конкурсанты, впечатляющие фото Фото Видео
00:41
"Иду ко дну": Комаров рассказал, как едва не погиб в Бразилии
00:34
17 мая: как привлечь богатство на целый месяц и почему не едят курицу – приметы и традиции дня
00:14
Результаты второго полуфинала Евровидения 2019: кто прошел в финал, песни Видео
16 мая, четверг
23:59
Sony и Microsoft объединяются для создания игр с искусственным интеллектом
23:52
Евровидение 2019: Азербайждан закрыл второй полуфинал необычным номером с роботами Видео
23:44
Снова вместе: Панеттьери простила избившего ее жениха Фото
23:42
Евровидение 2019: во втором полуфинале выступил вероятный победитель конкурса Видео
23:31
Евровидение 2019 Россия: Сергей Лазарев оконфузился во втором полуфинале, что произошло Видео
23:26
Евровидение 2019: конкурсантка из Мальты поразила Европу ярким номером Видео
23:10
Названа сумма, которую Алсу заплатила на накрутку победы дочери в Голосе.Дети
23:05
Евровидение 2019: один из фаворитов конкурса покорил сеть чувственной песней Видео
22:45
Экс-посол США обозначил, в чем Россия проигрывает Украине
22:43
Евровидение 2019: швейцарская копия Джастина Тимберлейка покорил Европу "грязными танцами" Видео
22:16
Евровидение 2019: второй полуфинал открыла участница украинского шоу Голос країни Видео
22:03
10 фактов к 10-летию триумфальной победы Александра Рыбака на Евровидении Видео
21:53
Культурное событие, либо никак - глава разработки S.T.A.L.K.E.R. 2
21:49
Второй полуфинал Евровидения-2019: онлайн видеотрансляция из Израиля, участники, результаты Видео
21:21
У Зеленского ответили на вопрос о создании коалиции с партией Вакарчука
21:02
Итальянский певец трогательно исполнил песню Скрябина Мама Видео
20:30
Зеленский обсудил с международными рекрутерами подбор кадров на ключевые должности
20:27
Реклама Гройсмана обошлась налогоплательщикам в 36 млн грн
19:59
Хакеры заработали 100 млн долл: Украина с пятью странами разоблачила крупнейшую кибергруппу в мире
19:58
"Будет царем": сын Януковича посетил Донбасс – соцсети
19:32
Ребров возглавит турецкий Бешикташ – СМИ
19:19
Довели до слез: в Харькове маршрутчики отказывались везти мужчину без ног Видео
18:41
Кулинарный эксперт поделился секретом изумительно вкусного шашлыка
18:38
Heavy Rain, Beyond и Detroit на ПК получили очень низкие ценники для Украины Видео
18:35
Рада пошла на компромисс с евробляхерами и отсрочила конец периода растаможки
18:11
Главные новости 16 мая: дата инаугурации Зеленского, возвращение Коломойского и полуфинал Евровидения 2019 Видео
18:01
"Опорочили репутацию": в группе Kazka возмутились обвинению в неуплате налогов
17:57
Нарушение международных обязательств: в Венгрии оценили украинский языковой закон
17:40
Замглавы Администрации Порошенко подал в отставку
17:32
То дождь, то засуха: синоптики удивили погодой на ближайшие дни
17:30
В "вышиванковом" флеш-мобе одесских копов соцсети увидели мужской половой орган
17:13
Украине нужен дееспособный парламент - Бурбак
17:05
Киевлянам приготовили новое повышение тарифов на воду
17:00
Скандал в Раде: журналист Дзындзя утверждает, что нардеп Лещенко предложил ему "отсосать"
16:35
Против Лещенко открыли уголовное производство: в САП рассказали подробности
16:19
40% украинцев симпатизируют России, а каждый восьмой позитивно относится к Путину
16:09
Церковный скандал: судьбу Филарета решит Священный синод
16:05
Синоптики рассказали, где в Украине ждать 30-градусной жары
15:58
Инаугурация Зеленского: ритуал проведут женщины
15:39
Жена Порошенко посоветовала Зеленской не слушать политтехнологов
15:35
Опубликован трейлер пятого сезона сериала Черное зеркало Видео
15:31
Зеленский оценил назначение даты инаугурации и "подколол" Раду
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять