Евровидение 2019: кто прошел в финал, полный список конкурсантов

18 мая определится победитель 64-го песенного конкурса.
18 мая в Тель-Авиве, Израиль, пройдет гранд-финал 64-го международного песенного конкурса Евровидение 2019.
За право провести Евровидение 2020 в своей стране и переходящий приз конкурса - хрустальный микрофон, будут бороться 26 участников.
Отметим, из-за того, что Украина не отправила своего участника на конкурс, жители нашей страны лишены права голосования. Общественное телевидение будет проводить лишь трансляцию конкурса.
Кто прошел в финал Евровидения 2019 из первого полуфинала
В результате первого полуфинала конкурса в большой финал Евровидения 2019 пробились 10 стран. Среди них - Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения.
Таким образом выглядит список стран, которые попали в финал Евровидения 2019:
1. Греция: Катерина Дуска - Better Love
2. Беларусь: Zena - Like It
3. Сербия: Невена Божович - Kruna
4. Кипр: Tamta – Replay
5. Эстония: Виктор Крон - Storm
6. Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend
7. Австралия: Кейт Миллер-Хайдке - Zero Gravity
8. Исландия: Hatari - Hatrið mun sigra (Ненависть восторжествует)
9. Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na
10. Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл - Sebi
Если вы пропустили трансляцию первого полуфинала, вот короткое видео выступления участников.
Кто прошел в финал Евровидения 2019 из второго полуфинала
16 мая определилась вторая десятка финалистов. Из 18 стран выбороли свой счастливый билет в гранд-финал 10 стран:
1. Северная Македония: Tamara Todevska - Proud
2. Нидерланды: Дункан Лоуренс - Arcade
3. Албания: Jonida Maliqi - Ktheju tokës
4. Швеция: Джон Лундвик - Too Late For Love
5. Россия: Сергей Лазарев - Scream
6. Азербайджан: Chingiz - Truth
7. Дания: Leonora - Love Is Forever
8. Норвегия: KEiiNO - Spirit In The Sky
9. Швейцария: Лука Ханни - She Got Me
10. Мальта: Michela - Chameleon
Кроме того, в гранд-финал конкурса автоматически попадают представитель страны-хозяйки Евровидения и пять участников стран-основательниц конкурса.
1. Италия: Mahmood - Soldi
2. Великобритания: Michael Rice - Bigger Than Us
3. Испания: Miki - La Venda
4. Германия: S!sters - Sister
5. Франция: Bilal Hassani - Roi
6. Израиль: Kobi Marimi - Home
Евровидение 2019: кто победит
По прогнозам букмекеров, победит на песенном конкурсе представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Артист прочно закрепился на первом месте еще с начала марта, опередив 40 участников. В рейтинге постоянно происходят ротации, но Дункан ни разу не сошел с пьедестала, и его называют вероятным победителем Евровидения 2019.
На втором месте не менее прочно закрепился участник из Швеции Джон Лундвик с песней Too Late For Love.
Бронзу, по версии букмекеров, завоюет представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке, которая вытеснила с третьего места француза Билала Ассани.
А вот представителю РоссииСергею Лазареву с его песней Scream букмекеры пророчат 4 место.
Согласен с прогнозами букмекеров насчет Лазарева и астролог Влад Росс,который в комментарии Главреду рассказал, что звезды сулят певцу. По его словам, Лазарева ждут препятствия, которые не дадут ему выиграть в каком-либо конкурсе.
"В годовой карте артиста – Луна в соединении с Черной Луной, где Луна – значит популярность, а Черная Луна – препятствия, которые не дадут ему выиграть в каком-то конкурсе. Как известно, в этом году Лазарев поедет от России на Евровидение, потому можно сделать вывод, что на этом конкурсе Лазарев может занять второе или третье место. В любом случае, до самой вершины и победы он не дойдет", - отметил эксперт.
Евровидение 2019 финал: смотреть онлайн
Трансляция финала Евровидения 2019 начнется в 22.00 по Киеву. Финал покажет в Украине UA: Перший, посмотреть шоу также можно на официальном сайте Евровидения 2019 – Еurovision.tv. Кроме того, прямая трансляция будет проходить на YouTube-канале Eurovision Song Contest.
Евровидение-2019
Когда и где пройдет песенный конкурс
Евровидение 2019 будет проходить в Тель-Авиве, Израиль, с 14 по 18 мая. Первый полуфинал состоится 14 мая, второй – 16 мая, а вот выбирать победителя конкурса зрители и жюри будут 18 мая.
Какие страны участвуют в Евровидении-2019
41 страна будет участвовать в конкурсе. В этом году отказалась от участия Болгария по финансовым причинам, и Украина из-за скандального нацотбора.
В первом полуфинале выступят 17 участников: Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Бельгия, Грузия, Австралия, Исландия, Эстония, Португалия, Греция, Сан-Марино.
Во втором полуфинале будут сражаться 18 стран-участников: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан, а также представитель от России на Евровидение 2019 Лазарев песня Scream.
В финале кроме победителей двух полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-учредителей – Италия, Великобритания, Испания, Германия, Франция и страна-хозяйка конкурса в этом году – Израиль.
Почему Украина не поедет на Евровидение-2019
В украинском нацотборе на Евровидение-2019 победила певица Maruv (Анна Корсун), которая спела песню Siren song. Национальная общественная телекомпаниея Украины (НОТУ) предоставила артистке контракт, который она должна подписать в течении 24 часов после победы.
Maruv заявила о давлении со стороны НОТУ: по ее словам, Общественное телевидение предлагало ей "кабальные условия". Например, импровизация на сцене или один лишний шпагат мог стоить ей 2 миллиона гривен. Кроме того, артистку обязали отправитсья на конкурс за свой счет, передать права на песню, не гастролировал в РФ с момента подписания контракта и 2 месяца после. Так, Maruv отказалась представлять Украину на Евровидении-2019.
Из-за того, что занявшие второе и третье место Freedom Jazz и Kazka отказались ехать на шоу, 27 февраля было объявлено, что Украина не будет посылать своего представителя на песенный конкурс Евровидение-2019.
Евровидение-2019: где смотреть
В Украине будет проводить трансляцию песенного конкурса UA:Перший. Прямые эфиры все три дня: 14, 16 и 18 мая состоятся в 22.00. Кроме того, прямая трансляция конкурса состоится на YouTube-канале Eurovision Song Contest.