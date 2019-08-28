Ирина Шейк бесстыже обнажилась в горячей фотосессии и вызвала фурор

Ирина Шейк / instagram.com/IrinaShayk/

Модель Ирина Шейк не сидит без дела, и кроме поддержания фигуры в спортивной форме, не забывает эту фигуру обнажать для фотографов.

Новая фотосессия Ирины Шейк снятая для глянца, но пока неизвестно для какого вызвала бурную реакцию у ее фанатов.

Ирина Шейк выложила интимные фото в своем Stories, но сами снимки можно легко найти у фотографа Марио Сорренти и на фан страничках модели.

Это черно-белая фотосессия в темных тонах, но в ней Ирина шейк позирует без белья, прикрываясь тонким покрывалом или в прозрачном платье.

Ирина Шейк / Instagram

На одном снимке она в прозрачной юбке повернулась спиной на полу у дивана, и продемонстрировала не только голую спину и ягодицы, но и отсутствие белья.

Ирина Шейк / Instagram

На двух других фото Ирина бесстыже светит голой грудью, и если позируя на диване, прикрываясь тонким покрывалом, выставленную грудь фотограф немного затушевал, то снимок сверху вниз на модель крупным планом показал не только ее лицо, но и грудь , которую тут уже никто не тушевал.

Ирина Шейк / Instagram

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