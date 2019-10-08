"Нужен лед и огнетушитель": Вика Булитко разделась в откровенной фотосессии

Виктория Булитко / Instagram

Вика Булитко, которая зажгла на 7 выпуске Танцев со звездами 2019, поделилась в своем Instagram пикантными фото с летнего отпуска, и завела своих поклонников своей шикарной внешностью.

"В смысле уже не лето? Сегодня ночью столбик термометра впервые упал ниже нуля, а я вообще не успела заметить, как наступили холода. Танцы и выступления - это, конечно, хорошо... Но кто мне скажет, куда делось лето? Где его искать? Срочно сдавайте все явки и пароли, а то я не успела насладиться ", - пишет девушка

Она добавила фото с пляжа - на одном она сидит в курточке-толстовке с капяшоном, вытянув ноги у кромки воды, продемонстрировав свои сексуальные ножки и бедра, доводя до потери пульса фанатов.

На другом фото Вика позирует в крошечном бикини, которое не в состоянии спрятать ее шикарное тело, и привлекательные формы.

Виктория Булитко / Instagram

Виктория Булитко / Instagram

Поклонники в комментариях потребовали холодного душа после такого.

"Посмотрев на Вашу на вторую фотку, тут нужен уже лёд и огнетушитель", "ЖЕНЩИНА - ОГОНЬ!!!", "Об...владеть.Так долго прятала такое шикарное фото", "Буля ти на Второй Фотографии Богиня Секса и Любви Невероятная Красотка", "Только Вика может на море быть в купальнику и в курточке", "Красоткааааа", "Худенькая ты Вика", "Вика", "Безштанько ", "Спортсменка! Комсомолка! И просто красавица!:)", - пишут в комментариях.

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