Участница "Евровидения" объяснила, почему россияне должны на коленях молить украинцев о прощении

Певица, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько заявила о том, что в России на нее заведено два уголовных дела, а в Константиновке и Попасной были попытки ее выкрасть.

"Если бы меня "приняли" ФСБшники, больше бы мы с вами не увиделись", — заявила она, отвечая на вопрос читателя во время чата в "Главреде".

В то же время она подчеркнула, что не собирается ехать в Россию.

"Никак. Никогда. Нет. Если машина Кремля падет, Путин уйдет в отставку, массово пройдет зомбирование россиян, на коленях годами они будут молить о прощении (а рано или поздно так и будет), если пелена спадет с их глаз, они поймут, кого поддерживали, тогда я просто поверну голову влево, посмотрю на них и скажу: "Просить прощения дальше!". Я просто к ним обращусь. И все. Очень обидно все то, что сейчас происходит. А происходит все из-за того, что у этих людей на плечах нет головы. Что ж за нация-то такая, которая не может понять, что происходит!", — добавила Приходько.

Напомним, ранее Приходько предложила, что делать с артистами, гастролирующими в РФ.