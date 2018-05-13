"Есть некое указание": Данилко объяснил, зачем на Евровидении-2018 засудили Melovin

12 мая завершился гранд-финал 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018, представитель Украины Melovin занял 17 место.

От профессиональных членов жюри 25 стран-участниц Melovin получил оценки лишь от Азербайджана – 6 баллов, и Молдовы – 5 баллов.

Интересно, что все остальные страны, в том числе и Россия, оценили выступление Melovin в 0 баллов.

Таким образом, Melovin от членов жюри получил лишь 11 баллов (6 - Азербайджан, 5- Молдова). Однако помогло подняться с последнего места голосование зрителей - они отдали исполнителю 119 баллов, таким образом, украинец оказался на 17 месте из возможных 26.

При этом украинский шоумен и бывший участник Евровидения-2007 Андрей Данилко раскритиковал работу судей нынешнего конкурса.

По его мнению, что появилось "какое-то указание" вернуть конкурс в "Старую Европу со славянской части".

"Один из друзей предложил после выступления писать на бумажках, кто на чью победу ставит. Но я отказался от этой игры, потому что есть какие-то вещи, которые происходят совершенно непредсказуемо. В первую очередь, оценки от жюри: непонятно, по каким критериям они оценивают и почему именно эти люди сидят там. И в этот раз я не понимаю, почему в нашем жюри, например, была Кристина Соловей? Скорее, в жюри должны быть люди, которые принимали участие в Евровидении или имели к этому конкурсу какое-то отношение. Мне показалось, что существует какое-то указание вернуть конкурс в Старую Европу со славянской части", – рассказал Данилко в комментарии "Вестям".

По его словам, шоу было срежиссировано, чтобы сделать его интересным для зрителей. Поэтому организаторы и держат интригу до конца.

"Я считаю, что есть все-таки какая-то установка продюсеров конкурса. Обратите внимание, что, когда в этот раз объявляли результаты голосования жюри, несколько стран шли вровень – не было кого-то одного, кто выбивался вперед. Наверное, это делали для того, чтобы как можно дольше сохранять интригу до зрительского голосования. Это все-таки режиссура, и с точки зрения проведения телеконкурса это правильно", – отметил Данилко.

Напомним, украинцы высказали свое негодование по поводу результата Melovin. Аналогичным было и мнение иностранных пользователей YouTube.