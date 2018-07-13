"Лошадь красивее". Анастасия Волочкова покрасовалась с жеребцом, фото

Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в платье возле черного жеребца.

Снимок был сделан в Московской области на территории конноспортивного комплекса, говорится на странице артистки в Instagram.

"Мы...", — коротко подписала фото Волочкова.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Лошадь красивее, чем вы", — написала kulieva_zaira.

"Какая вы красивая! Какой шикарный жеребец!", — считает ballerinasinging. "Классно получилось, Настя, вы красавица", — похвалила tatiana.3790.

Ранее Анастасия Волочкова поделилась в соцсети, что ей с дочерью Ариадной подарили "нереально крутого коня". По словам балерины, животное имеет кличку Зорро.