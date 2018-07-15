Таркан показал поклонникам долгожданного первенца: фото

Король турецкой поп-музыки, 45-летний Таркан, поделился с поклонниками радостной новостью: у него и его супруги Пынар Дилек родился ребенок.

"Появилась на свет наша дочка Лия! Ее рождение осветило мою жизнь, как солнце. У меня столько эмоций, что я просто не в состоянии выразить их словами!" - подписал певец снимок в Instagram.

Лицо дочери Таркан полностью не показал, однако по бирке на крохотной ручке понятно, что радостное событие в семье исполнителя произошло 12 июля.

Как сообщило немецкое издание Hurriyet, жена певца Пынар родила девочку в Германии — в госпитале Moerser Bethanien. Сюда жена певца прибыла за некоторое время до родов. Ребенок, по всей видимости, появился на свет на пару недель раньше времени, поскольку ранее СМИ сообщали, что он должен родиться в начале августа.

Со своей супругой Пынар артист познакомился в 2011 году. Дилек, которая была его ярой фанаткой, подошла к нему после концерта. У молодых людей завязались романтические отношения, и пять лет спустя — в 2016-ом — они сыграли свадьбу. Отметим, что до этого у Таркана был ряд громких романов — с моделью-француженкой, турецкой журналисткой, а также с известной в Турции женщиной-адвокатом Бильге Озтюрк, но ни одной из них певец предложения не делал.

Напомним, о том, что Таркан ждет первенца, он сообщил еще в феврале 2018 года.