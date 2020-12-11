Настя Ивеева очаровала в откровенном красном мини-платье

Настя Ивлеева / Instagram

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева впечатлила поклонников своим новогодним нарядом в стиле секс-шопа и новым образом.

Блогерша решила поиздеваться над поклонниками, и запутать их - она публикует фото с разной длины волосами в своих Instagram. На одних фото Ивлеева показывает себя с неожиданно длинными волосами рыжеватого цвета, в то время как в сторис показывает кадры с коротенькой стрижкой - еще короче, чем было раньше.

Озадаченные поклонники просто стараются оценить ее новый лук, и ждут объяснений от девушки.

"Ай хэв вопрос! Если вы встречаете НГ дома, вы наряжаетесь?! Ну там: платья, костюм, блёстки и тд??! 20ый год я встречала в толстовке и джинсах, а в этот, душа прям хочет нарядов царских ахахахах , но встречаю нг я по-прежнему дома, с семьей! И вот что делать?! Если все будут на спокойном домашнем, а я в красном бальном платье, то норм?!Ахаххаха короче, как быть? И как у вас?", - пишет Ивлеева.

На новом фото она показала себя в крошечном красном мини-платье в стиле миссис Клаус из секс-шопа, которое не скрывает ее бедер, а вверху держится на корсете - совсем без бретелек. Свой образ Ивлеева дополнила новогодней шапочкой.

Настя Ивлеева / instagram.com/_agentgirl_/

"Мой муж в прошлом году вызвал такую же Снегурочку... 341ый день в разводе", "ого вот это образ! Неожиданно", "Огонь фоткаНастя-супер", "Можно мне такую снегурочку под елочку?))))", "Кто хочет к дедушке на коленки", - пишут в комментариях.

Напомним, что ранее Настя Ивлеева шокировала всех сменой имиджа.