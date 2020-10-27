Петросян рассказал, как себя чувствует

Артист сообщил, что сам приехал в больницу.
Известный российский комический артист Евгений Петросян, которому поставили предварительный диагноз — коронавирус, рассказал о своем самочувствии.
Он опроверг сообщения о своей госпитализации. В комментарии Телеграм-каналу 360 Петросян заявил, что приехал в больницу сам – на консультацию. И собирается сдавать мазок на COVID-19 (по-видимому, контрольный).
На данный момент 75-летний Петросян чувствует себя нормально, температуры у артиста нет.
Ранее сообщалось, что положительный тест на коронавирус Петросяну поставили еще 26 октября – но не смогли сразу связаться с ним.
- Напомним, в марте 2020 пошли слухи, что Петросян и Брухунова стали родителями. Они были "на отдыхе" в Эмиратах, и приписывали, что суррогатная мать родила сына Петросяну и его жене.
- После этого, на фоне слухов, врач описал сексуальную жизнь Петросяна и Брухуновой как очень бурную.
- О Татьяне Брухуновой впервые заговорили в августе 2018 года, когда Петросян и Степаненко стали разводиться. Тогда по неподтвержденным слухам Татьяне Брухуновой приписывали беременность.
Автор: Диана Беловодская