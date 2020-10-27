Петросян рассказал, как себя чувствует

У Петросяна коронавирус - что известно о состоянии артиста / 24СМИ

Известный российский комический артист Евгений Петросян, которому поставили предварительный диагноз — коронавирус, рассказал о своем самочувствии.

Он опроверг сообщения о своей госпитализации. В комментарии Телеграм-каналу 360 Петросян заявил, что приехал в больницу сам – на консультацию. И собирается сдавать мазок на COVID-19 (по-видимому, контрольный).

На данный момент 75-летний Петросян чувствует себя нормально, температуры у артиста нет.

Ранее сообщалось, что положительный тест на коронавирус Петросяну поставили еще 26 октября – но не смогли сразу связаться с ним.