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Фанатскую Half-Life 3 заморозили

7 июня 2021, 16:00

Создатели фанатской игры Boreal Alyph по возможному сценарию Half-Life 3 сообщили, что, скорее всего, прекратят разработку.

Арт Half-Life
Фанатскую Half-Life 3 отменили / Valve

Игровое комьюнити нередко берутся доделать что-то за профессиональных девелоперов – и не реже сталкиваются с теми же проблемами, отменяя впоследствии релиз. Так вышло и с долгожданной Half-Life 3, которую взялись воссоздать на основе возможного сюжета третьей части, опубликованного бывшим сценаристом Valve.

Команда Keep Away From Fire выпустила обращение к геймерам, которые следят за её творчеством. Независимые разработчики вынуждены признать, что с фанатской Half-Life 3 (она же Boreal Alyph) не получилось: проект заморозили и, похоже, этот вариант третьего эпизода мы всё-таки не увидим

Авторы не раскрывают причин такого решения, но называют произошедшее "результатом проблем, появившихся ещё в начале разработки". Команда KAFF Software планировала выпустить Boreal Alyph бесплатно в магазине Steam, однако точных или даже примерных сроков они не называли.

Сейчас разработчики думают, как бы передать существующие разработки комьюнити, чтобы их работа была хоть как-то оправдана. Тогда нелёгкое бремя смогут перенять другие энтузиасты, которым тоже придётся понять и пережить, почему третья Half-Life до сих пор не увидела свет.

Геймплей Boreal Alyph

Напомним, что Alyx стала первой игрой в серии Half-Life, после более чем 12-летнего перерыва с момента выхода Half-Life 2: Episode Two в 2007 году. Игра закончилась очередным клиффхэнгером, получила признание критиков и стала одним из самых громких проектов 2020-го.

Ранее в этом месяце моддеры добавили в Half-Life: Alyx этакий аналог мультиплеера – второй игрок появляется только в виде летающего бота, который не может выполнять какие-либо действия в самом мире. Им можно управлять при помощи поворотов головой в шлеме VR.

Half-Life
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