Популярность хитового Valheim продолжает достигать новых высот

Продажи Valheim превысили 5 миллионов копий

Разработчики из независимой студии Iron Gate сообщили, что тираж "выживалки" Valheim преодолел отметку в 5 миллионов копий. По такому случаю авторы поделились с игроками внутриигровой статистикой.

Так, геймеры смогли провести в игре 15 000 лет, при этом на площадке Twitch игру посмотрели свыше 35 миллионов часов. Сама Valheim смогла занять 39 место среди игр с лучшим пользовательским рейтингом.

Напомним, что вышла Valheim в начале прошлого месяца – 2 февраля. Уже спустя первую неделю тираж игры превысил 1 миллион копий, еще через неделю 2 миллиона, а на момент 24-го февраля количество проданных копий составило 4 миллиона.

В данный момент команда разработчиков, состоящая всего из 5 человек, занимается поиском и исправлением ошибок, после чего сосредоточится на новом контенте. В течение года проект получит несколько обновлений. Первым из них станет Hearth and Home, которое добавит новые рецепты для приготовления пищи, дополнительные строительные конструкции, а также различные элементы внешнего и внутреннего декора.

Cult of the Wolf же сосредоточится на сражениях и исследовании мира, Ships and the Sea оживит водный биом и позволит кастомизировать корабли, а Mistlands добавит новый биом с уникальными врагами, боссом, предметами и ресурсами.

