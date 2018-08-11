Скандал на Львовщине: в морге тела в жару сутками держали без холодильных камер

Морг в Жидачове / Скриншот ТСН

В Жидачове Львовской области тела умерших в городском морге в жару держат без холодильных камер.

Как сообщает ТСН, Иосиф Дроздовский забирал из городского морга тело своей убитой двоюродной сестры. Корреспондентам он рассказал, что в помещении нет холодильных камер, а также летают мухи. Тело его родственницы находилось там 4 дня и начало разлагаться.

В свою очередь, в местной РГА пожаловались на нехватку средств.

"Должны быть закрыты все прежде всего статьи, защищенные статьи – это заработная плата и энергоносители, тогда уже, если остаются средства, идут на другие расходы, а они не остаются", - уверяет руководитель аппарата РГА Светлана Самсонова.

Как сообщили в областной прокуратуре, проводится досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения служебными лицами больницы своих обязательств - правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 367 Криминального кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам усложнили погребение родных.