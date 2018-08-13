Тука назвал причины потери Украиной государственности

Георгий Тука считает, что некоторые политики могут действовать против интересов Украины / Фото: Главред

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что симпатизирующие России политики в Верховной Раде могут стать не только причиной потери Украиной акватории Черного и Азовского морей, но и в целом государственности.

У нас вообще риск потерять государственность, не просто контроль над двумя портами или тремя. У нас реальная угроза потерять государственность и к тому же не обязательно военным путем. Достаточно Рабиновичу и Мураеву, Бойко и остальным этой пятой колонны провести большинство в парламент – и все, конец, Украины нет, а есть "Малороссийская губерния", - подчеркнул чиновник в интервью «Апострофу».

По словам Туки, опасения вызывает тот факт, что после захвата Азовского моря, Россия может продолжить экспансию и в Черном море.

Напомним, Тука заявил, что руководство Украины изучает силовой сценарий разблокирования ситуации в Азовском море.