Полиция начала масштабный "шмон" пассажирских поездов в Луганской области

Полицейские начали тщательную проверку пассажиров поездов, курсирующих по территории Луганской области.

Как сообщила пресс-служба областной полиции, такие меры предприняты для недопущения утечки оружия из зоны проведения операции объединенных сил.

В мероприятиях участвуют бойцы батальона полиции особого назначения, кинологи и сотрудники батальона "Скиф".

"С целью перекрытия возможных путей перемещения оружия и наркотических веществ по территории Луганщины и в другие области Украины, по распоряжению главы полиции Луганской области полковника полиции Сергея Колесника, бойцы батальона полиции особого назначения совместно с кинологами и сотрудниками БСПОП "Скиф" несут службу в каждом поезде, который следует по территории области" - говорится в сообщении пресс-службы.

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