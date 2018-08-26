Синоптики рассказали, где украинцам ждать дождей и температуру до +33 градусов

/ УНИАН

В Украине в воскресенье, 26 августа, погода будет преимущественно сухой и жаркой, дожди прогнозируют на западе страны.

Как рассказали в Укргидрометцентре, температура воздуха в западных регионах составит от 21 до 28 градусов тепла, в Винницкой и Житомирской областях - до 30-32 градусов.

При этом на сервере, в центре и на юге столбик термометра поднимется до 28-33 градусов.

Кроме того, в восточных областях Украины температура прогнозируется на уровне от 27 до 31 градуса.

В то же время в Киеве в воскресенье без осадков, днем 30-32 градуса.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Киеве после выходных.