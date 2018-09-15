Луценко сознался, когда уволится с поста генпрокурора

Луценко собирается сменить статус чиновника на работу политика / Фото: Facebook / Юрий Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении покинуть занимаемый пост после предстоящий выборов президента страны.

В эфире телеканала Прямой он сказал, что в должности генпрокурора осуществил все задуманное.

По его словам, сейчас важно не допустить использования правоохранительной системы - СБУ, ГПУ, МВД и ГФС - в качестве инструмента в предвыборной кампании перед выборами президента Украины.

Луценко подчеркнул, что после выборов он планирует вернуться в политику и сотрудничать с Виталием Кличко. Он намерен работать в рамках правоцентристской политической силы. Это будет новая структура или уже существующая.

Генпрокурор отметил, что приобрел опыт на своем посту и более глубоко разбирается в законотворческой деятельности.

Напомним, Луценко заявил, что провел отпуск на Сейшелах, а не на родине, потому что в Украине ему бы не дали отдохнуть митингующие. Глава ГПУ попросил отнестись к этому "с пониманием".