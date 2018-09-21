Украинские чиновники решились на санкции против химических заводов в Крыму

Завод "Крымский титан" / "Крым.Реалии"

Чиновники из украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий подготовили пакет предложений по поводу введения санкций против предприятий, которые производят и продают химическую продукцию в аннексированном Крыму.

Соответствующее сообщение опубликовано представители пресс-службы ведомства.

"Министерство подготовило предложения о применении санкций к ряду юридических лиц, содействующих производству химической продукции на территории временно оккупированного Крыма и тех, кто осуществляет реализацию такой продукции на территории других стран", — говорится в тексте.

По словам чиновников ведомства, проект официального распоряжения уже направлен на проработку в Кабмин и на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что жители города Армянск в аннексированном Крыму жаловались на плохое самочувствие, выход их строя техники из-за ржавления металлических деталей и непонятный жирный налет на всех поверхностях.

Позже "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной загрязнения воздуха стал завод "Крымский титан". В Армянске зафиксировали превышение допустимой нормы вредных веществ в атмосфере, в связи с этим из города начали вывозить детей дошкольного и школьного возраста. "Титан" полностью прекратил работу.