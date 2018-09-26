Водный контрафакт: на Херсонщине нашли тайный трубопровод, который гнал воду на "Крымский титан"

Воду гнали на "Титан" / dronarium

Прокуратура Автономной республики Крым вместе с СБУ обнаружила и пресекла незаконный забор и перекачку воды на территорию оккупированного полуострова.

Воду, по предварительной информации, перекачивали на "Крымский титан", который недавно был остановлен из-за выбросов, говорится в сообщении пресс-службы АРК.

Трубу обнаружили во время следственных действий против "КТ" - работая в Каланчацком районе Херсонской области, правоохранители обнаружили две скважины, из которых на предприятие могли поставлять воду, и от скважин пролегает тайный трубопровод, по которому без учета и оплаты идет вода.

Трубопровод, по которому в Крым контрабандой шла вода / Прокуратура АРК

Скважина находилась в 15 метрах от админграницы с оккупированным полуостровом, а емкость трубопровода составляла 250 кубометров воды в час. Незаконную поставку воды немедленно пресекли, сейчас прокуратура выясняет размер нанесенного ущерба и лиц, которые могут быть причастны к схеме контрабанды.

Напомним, Павел Климкин заявил о том, что Украина не собирается подписывать никаких контрактов на поставки воды в аннексированный Крым - даже после экологической катастрофы в Армянске.

Читайте также"Крымский Чернобыль": в сети опубликовали пугающие фото местности вокруг завода "Титан"Ранее замглавы МинВОТ Юрий Грымчак заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым в случае, если Россия признается в оккупации полуострова.

В свою очередь представитель президента Украины Петра Порошенко Борис Бабин заявил, что власти страны не допустят возобновления поставок воды в аннексированный Крым "любой ценой".

При этом в МИД РФ заявили о том, что прекращение подачи воды в аннексированный Россией Крым можно сравнить с "актом терроризма".

Также ранее сообщалось, что жители города Армянск в аннексированном Крыму жаловались на плохое самочувствие, выход их строя техники из-за ржавления металлических деталей и непонятный жирный налет на всех поверхностях.

Позже "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной загрязнения воздуха стал завод "Крымский титан". В Армянске зафиксировали превышение допустимой нормы вредных веществ в атмосфере, в связи с этим из города начали вывозить детей дошкольного и школьного возраста. "Титан" полностью прекратил работу.