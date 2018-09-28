Участников скандала с венгерскими паспортами на Закарпатье могут осудить за государственную измену

Венгерский паспорт, полученный в Берегово, теперь может упрятать своего владельца за решетку / immigrant.today

Прокуратура Закарпатья возбудила уголовное дело из-за выдачи украинцам венгерских паспортов в консульстве Венгрии в Берегово на Закарпатье. Об этом

Дело возбудили по статье о государственной измене, опираясь на сообщения СМИ о скандале в Берегово, сообщили "Громадському" в прокуратуре области.

Также в прокуратуре отметили два момента - всех подозреваемых в деле еще не установили и квалификация дела может быть изменена.

Читайте такжеЗрада на зраде и зрадой погоняет: скандальное видео с венгерскими паспортами записал пограничник с якобы венгерским гражданствомНапомним, в Сети появился ролик, на котором якобы в венгерском консульстве гражданам Украины выдавали паспорта. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсудит с представителями Венгрии нашумевшую ситуацию с выдачей паспортов этой страны украинцам в Закарпатье.

Позднее в Закарпатской ОГА заявили о том, что скандальный ролик из Берегово может являться сфальсицифированным.