Участников скандала с венгерскими паспортами на Закарпатье могут осудить за государственную измену

Именно по этой статье прокуратурой начато уголовное производство.
Прокуратура Закарпатья возбудила уголовное дело из-за выдачи украинцам венгерских паспортов в консульстве Венгрии в Берегово на Закарпатье. Об этом
Дело возбудили по статье о государственной измене, опираясь на сообщения СМИ о скандале в Берегово, сообщили "Громадському" в прокуратуре области.
Также в прокуратуре отметили два момента - всех подозреваемых в деле еще не установили и квалификация дела может быть изменена.
Читайте такжеЗрада на зраде и зрадой погоняет: скандальное видео с венгерскими паспортами записал пограничник с якобы венгерским гражданствомНапомним, в Сети появился ролик, на котором якобы в венгерском консульстве гражданам Украины выдавали паспорта. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсудит с представителями Венгрии нашумевшую ситуацию с выдачей паспортов этой страны украинцам в Закарпатье.
Позднее в Закарпатской ОГА заявили о том, что скандальный ролик из Берегово может являться сфальсицифированным.