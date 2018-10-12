Россия устроила ракетные стрельбы в аннексированном Крыму

Россия провела ракетные стрельбы / mil.ru

В аннексированном Россией Крыму прошли учения по отражению "массированной атаки крылатых ракет" условного противника.

По сообщению Министерства обороны РФ, "соединения и подразделения ПВО округа успешно отразили массированную атаку мишеней, выпустив по целям более 500 зенитных управляемых ракет".

Как подчеркнули в российском военном ведомстве, всего в итоговых стрельбах, проводившихся в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Северной Осетии, российской базе в Армении, а также в Крыму, Абхазии и Южной Осетии приняли участие около 2,5 тыс. военнослужащих, были задействованы более 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2", "Стрела-10" и "Оса",зенитные пушечно-ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные артиллерийские комплексы "Шилка".

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ВСУ планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море.

В связи с этим часть Азовского моря в районе Бердянска и азовской Ялты закроют на время артиллерийских стрельб.

В ответ так называемый вице-спикер "парламента" Крыма Ефим Фикс обвинил ВСУ в провокациях.