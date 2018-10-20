Парубий назвал причины повышения цены на газ для населения

Парубий считает, что страну до повышения тарифов довели прошлые политики-популисты / slovoidilo.ua

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что повышение цены на газ неизбежно, поскольку от этого зависит финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда.

"Иногда эти решения не являются и не могут быть популярными. Но настоящие руководители-государственники, ясно осознавая потерю личной популярности, когда это необходимо, их принимают", - цитирует Парубия пресс-служба украинского парламента.

По словам политика, отсутствие поддержки МВФ может послужить причиной масштабного экономического кризиса. Довели до такого состояния страну, уверяет Парубий, популисты из прошлого правительства, а теперь все восстанавливать приходится в сложных условиях.

"Такие же, порой шоковые, реформы на своем пути в развитую Европу осуществляли и в Польше, и в Чехии, и в Словакии, и в Венгрии, после развала Советского Союза. Мы знаем, какой сейчас уровень жизни в этих странах", - подчеркнул Парубий.

Председатель ВР добавил, что все украинские семьи, которые действительно нуждаются, получат субсидии на оплату коммунальных услуг, поэтому повышение цены на газ не отразится на их благосостоянии.

Напомним, Кабмин повысил цену на газ для населения. С 1 ноября она составит 8550 грн за 1 тыс. кубометров. Это означает, что цены на газ вырастут на 23,5 процента.