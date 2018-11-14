"Двойное - нельзя, а тройное можно": Усик ответил на вопрос о российском гражданстве

14 ноября 2018, 12:01

По словам боксера, в вопросах гражданства он ограничен украинским законодательством.

Александр Усик вернулся в Украину и дал пресс-конференцию
Александр Усик / УНИАН

Известный украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) рассказал о том, что не имеет российского паспорта, поскольку двойное гражданство прямо запрещено законами Украины.

"У меня один паспорт, паспорт гражданина Украины. Потому что по законодательству, мы не имеем права иметь в Украине двойное гражданство. Тройное можем, а двойное – нет", – цитирует спортсмена "Русская служба BBC".

Кроме того, Усик рассказал о своих последних на сегодняшний момент визите в столицу РФ.

"Крайний раз был на поединке против Гассиева. До этого ездил к товарищу на день рождения", - отметил боксер.

 

Напомним, ранее Усик победил британца Тони Беллью и защитил свои пояса абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

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Россия Александр Усик гражданство боксер российское гражданство 112 Украина
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