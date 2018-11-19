Тысячи киевлян сочли Кличко провальным мэром

Мэр Киева Виталий Кличко / kiev.klichko.org

Недовольство работой работой Виталия Кличко на посту мэра Киева выразили 95 процентов жителей столицы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом NewsOne в прямом эфире.

Вопрос звучал так: "Кличко как глава столицы - успешный или провальный?"

Из 7 тыс. 850 человек, позвонивших в студию во время эфира, 95 процентов оценили работу Кличко как "провальную".

"Его политика провальная. Его команда - это беда для города", - прокомментировал результаты опроса ведущий.

Накануне в Киеве на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошел разрыв трубы с горячей водой. Автомобиль провалился в яму, образовавшуюся в результате аварии, улицы затопило кипятком.