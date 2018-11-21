Новый главарь "ДНР" рассказал о своей мечте

Пушилин рассказал о своей мечте / ru.krymr.com

Новый "официальный" главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин озвучил свои планы на данном посту.

В частности, он признался в давней мечте "жить одной семьей с народом России". Доказательством того, что эту мечту разделяют и жители оккупированных территорий Донецкой области, он считает результаты псевдовыборов в "республике".

Обращаясь к жителям "ДНР", глава террористов заявил: "Вместе мы пойдем к лучшему и укрепим свою экономическую, гражданскую, культурную самодостаточность".

В то же время накануне экономист объяснил, почему деньги России не помогают "Л/ДНР" процветать. РФ выделяет "властям" псевдореспублик меньше средств, чем они хотели бы получать, отметил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко прокомментировал "выборы" в "ДНР". Так называемые "выборы" на оккупированных территориях не будут признаны ни одной страной, заверил глава Украины.

Напомним, выборы главарей и "депутатов" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" прошли 11 ноября. В результате непризнанного Украиной голосования главарем "ДНР" стал Денис Пушилин, "ЛНР" - Леонид Пасечник.

Украинская сторона возбудила уголовное дело. ЕС и НАТО не признают выборы на Донбассе. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что выборы на Донбассе подрывают суверенитет Украины. А вот пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Москвы очень важно, кто будет руководить "ДНР" и "ЛНР".

Эксперт уже рассказал, как ЕС может наказать Россию за "выборы" в "Л/ДНР". РФ не грозит удар Евросоюза, полагает обозреватель.

Как сообщалось, новый главарь "ДНР" обеспечил "парашют" своей семье. Пушилин подписал "закон", которым его родным при одном условии предусмотрена выплата пособия.