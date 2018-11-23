Волонтер рассказал об ответе Путина после получения автокефалии УПЦ

23 ноября 2018, 21:13

Мирослав Гай полагает, что для РПЦ томос станет сильным ударом по позициям в регионе.

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Волонтер считает, что основные доходы РПЦ давали украинские прихожане / Bdzhola.com

Украинский офицер, волонтер, глава благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай высказал мнение, что создание поместной церкви в Украине будет иметь для России серьезные негативные последствия.

Значимые потери понесет РПЦ еще и по той причине, что основные доходы церкви РФ были именно от украинских приходов. Об этом Гай сказал во время чата в Главреде.

"Ответ России не заставил себя долго ждать. Кремлевская администрация ведет переговоры через посредников с православными церквями других государств о непризнании украинской автокефалии и невхождении в евхаристическое общение с ней. Недавно в Польшу ездил украинский пропутинский олигарх Новинский – и Польская православная церковь уже заявила о том, что не признает украинскую автокефалию. Параллельно такое же заявление сделала и Армения. Также есть вероятность того, что Россия будет угрожать Грузии предоставлением автокефалии церквям оккупированной Абхазии и Южной Осетии", - подчеркнул спикер.

По словам волонтера, Россия просто так не отступит и будет готовить на территории Украины провокации. Он добавил, что давление Кремля существует уже сейчас, еще до получения УПЦ томоса об автокефалии.

"Кроме того, Россия готовит провокации на территории Украины, организовывая банды "титушек" от РПЦ, которые будут стараться силой удержать приходы. Уже сейчас идет беспрецедентное давление на священников, которые имеют патриотическую позицию и готовы перейти в Украинскую поместную церковь после того, как она станет канонической и признанной", - отметил Гай.

Волонтер не сомневается, что Украину в будущем ожидают большие потрясения, поскольку самоидентификация церкви – это вопрос исторического значения как для УПЦ, так для Путина и всего мирового православия.

Напомним, во время чата в Главреде Гай заявил, что Кубань и Воронеж исторически являются украинскими территориями и со временем они могут присоединиться к Украине.

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
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