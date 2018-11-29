"Украинцы нас ненавидят": стало известно, как в Сеть слили видео с тараном украинского буксира

Таран украинского буксира / Скриншот

Россиянка Ольга Суркова, проживающая в аннексированном Россией Крыму, опубликовала в Сети видео, на котором был запечатлен таран украинского буксира "Яны Капу" российским кораблем "Дон".

Историю появления скандальных кадров в интернете рассказал пользователь Вадим Лабас в Facebook и опубликовал скришоты соответствующих сообщений Сурковой, в которых она делится своими впечатлениями о проживании в Крыму.

"Вот три фото, рассказывающих о том, как русская женщина из Челябинска заселилась в чей то брошенный дом в Крыму. Брошенный украинцем, который уходил от оккупационных войск. Сначала она удивлялась отоплению и чуду чудному — газовому котлу. Потом впервые в жизни попробовала фрукт фейхоа. А потом выгрузила в сеть видео тарана наших катеров, который ей прислал пират из Челябинска, так же заселившийся в чьем-то брошенном доме в Крыму. Да, да. Это именно та Otvertka74, которая порадовала нас этим роликом со звуком. А историю, как она это сделала, вы можете почитать у нее в комментариях", — написал Лабас.

Напомним, ранее Генштаб "слил" в сеть переговоры россиян по абордажу украинских кораблей.