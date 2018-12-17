Эксперт объяснила, как УПЦ МП превращается в секту

УПЦ МП превращается в секту, поскольку, в частности, игнорирует вселенское православие, полагает эксперт / Reuters

Эксперт по религиозной журналистике Алла Бойко считает, что Украинская православная церковь Московского патриархата превращается в секту, поскольку закрывается от всего мира и игнорирует вселенское православие.

В УПЦ МП не признают Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, и это вбивают в головы своим прихожанам, рассказала аналитик в эфире телеканала "Прямой".

"Они пишут, что этот Собор не имеет никакого значения, они пишут о том, что сам факт того, что… предоставлено разрешение на создание поместной церкви, что это не имеет никакого значения, что это личное мнение Варфоломея (Вселенский патриарх Варфоломей — Ред.). И они это вбивают в головы своим прихожанам. Они игнорируют это", — отметила собеседница.

По словам эксперта, "с позиции религиоведения — они превращаются в секту". "Секта — это не позорное слово. Секта — это научный термин, и они превращаются в секту, они закрываются от всего мира и игнорируют вселенское православие…", — добавила Бойко. Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православной церкви Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (в миру — Сергей Думенко). Патриарх Варфоломей уже пригласил митрополита в турецкий Стамбул получить Томос об автокефалии для ПЦУ.

Справка. В апреле президент Петр Порошенко написал к патриарху Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.