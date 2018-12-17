В УПЦ МП отреагировали на слова Яроша об "охоте на московских попов"

17 декабря 2018, 15:41

В религиозной структуре обеспокоены бездействием правоохранителей в сложившейся ситуации.

Ярош
Дмитрий Ярош / gazeta.ua

В УПЦ МП обвинили командующего Украинской добровольческой армией (УДА), нардепа Дмитрия Яроша в разжигании религиозной вражды из-за его слов о "богоугодности охоты на московских попов".

Об этом сообщил глава юридического отдел религиозной структуры, протоиерей Александр Бахов.

"Правоохранители игнорируют очевидные факты разжигания религиозной вражды против УПЦ и выискивают ее признаки там, где их нет", - сказал он.

Ранее сегодня Дмитрий Ярош заявил, что Москва всегда использовала религию в качестве оружия. "Так называемая УПЦ МП - не церковь. Это ФСБшная резидентура, которая является "искандерами" в руках сатаниста Путина, как до этого была оружием в руках Сталина, Берии, Жукова и других безбожников", - отметил он.

По его словам, "охота" на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу - дело, угодное Богу и нашей Родине".

В субботу, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.

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Украина УПЦ МП Дмитрий Ярош ПЦУ
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