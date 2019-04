24 апреля в 12:00 в конференц-зале столичного отеля Aloft Kiev состоялась первая пресс-конференция 48-го Киевского международного кинофестиваля "Молодість", на которой было объявлено программу, локации, а также партнеров и спонсоров этого ежегодного события, среди которых - давнейший партнер мероприятия - оператор государственных лотерей "М.С.Л.".

В начале пресс-конференции генеральный директор КМКФ "Молодість" Андрей Халпахчи выразил благодарность "М.С.Л." - наиболее надежному партнеру кинофестиваля, который оказывал всестороннюю поддержку этому социальному мероприятию независимо от политической или экономической ситуации в стране на протяжении вот уже почти 20 лет. Андрей Халпахчи сообщил, что спонсором Гран-при кинофестиваля в размере 10 000 долларов США в этом году вновь выступает украинская лотерея "Лото-Забава" компании "М.С.Л.".

В то же время, Павел Вайсеро - директор по маркетингу оператора государственных лотерей "М.С.Л." - отметил, что финансовая поддержка социально важных мероприятий, на примере КМКФ "Молодість" - является философией компании. Кроме того, поддержка кинопроизводства лотереями является общепринятой практикой во всем мире, и одним из наиболее показательных примеров тому выступает Великобритания, где 75-80% денежных средств, которые вкладываются в развитие кино, поступают именно от продажи лотерейных билетов.

Кстати, среди режиссеров, которые в этом году будут бороться за главный приз кинофестиваля, есть и американка украинского происхождения Рокси Топорович, представляющая ленту под названием Julia Blu. Это - история о сильных современных людях – студентке-фотожурналистке и ее парне, который приходит в себя от посттравматического синдрома после войны.

Кроме объявления членов жюри и программы кинофестиваля в этом году, организаторы подготовили для киноманов уникальный сюрприз - выставку швейцарского художника Ганса Рудольфа Гигера - создателя образа ксеноморфа из фильма Ридли Скотта - "Чужой". Также на фестивале состоится и показ самой ленты, вышедшей на экраны 40 лет назад! Сообщается, что ретроспектива продлится с 30 мая по 30 июня.

Также организаторы сообщили, что фильмом-открытием этого года станет картина режиссера и продюсера Билли Уайлдера "Некоторые любят погорячее" / Some Like It Hot (также известная под названием "В джазе только девушки"). Кстати, этому классическому голливудскому фильму с участием Мэрилин Монро, Тони Кертиса и Джека Леммона исполняется уже 60 лет.

Официальное открытие кинофестиваля "Молодість" состоится 25 мая в Киеве на специальной открытой площадке на Почтовой площади.

Напомним, что оператор государственных лотерей "М.С.Л." осуществляет финансовую поддержку кинофестиваля "Молодість", начиная с 2000-го года. Так, компания является традиционным спонсором Гран-при кинофестиваля в размере $ 10 000, в 2017 году она также стала спонсором главного приза Национального конкурса дебютных украинских короткометражных лент и соорганизатором и спонсором главного приза - $ 1000 - в конкурсе "Молодость - беспроигрышная лотерея" в рамках Shoot&Play.