Главные новости 4 июня: Зеленский в Брюсселе, Кличко решил идти на выборы с Саакашвили и суд над копами

4 июня 2019, 21:51

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 4 июня.

Зеленский и Столтенберг
Зеленский и Столтенберг встретились в Брюсселе / Фото: пресс-служба президента Украины

Во вторник, 4 июня, суд арестовал без возможности залога двух полицейских, которых подозревают в убийстве 5-летнего ребенка под Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе сделал важное заявление о переговорах с Россией.

Кроме того, Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО выступил на английском.

Также под зданием МВД в Киеве собрался митинг с требованием отставки Арсена Авакова.

Все пятеро обвиняемых в покушении на активистку Екатерину Гандзюк свою вину признали. Они пошли на сделку со следствием.

Зеленский в Брюсселе

4 июня, во вторник, президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе заявил о готовности к переговорам с Россией.

"Стратегический курс Украины для того чтобы получить полноценное членство в НАТО... это приоритет нашей внешней политики. Украина стремится достичь высоких стандартов жизни, искоренить коррупцию и модернизировать государство. Это возможно только обеспечив нашу национальную безопасность.

Мы готовы вести переговоры с РФ, мы готовы внедрить минские договоренности, но мы сначала должны иметь возможность защищать себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - заявил президент Украины в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Митинг под стенами МВД

Во вторник вечером, 4 июня, в Киеве на улице Богомольца у стен Министерства внутренних дел активисты требуют отставки министра Арсена Авакова из-за смерти 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, которому прострелили голову пьяные копы.

По информации, на митинг под МВД пришло множество людей. Они опять принесли игрушки. Также граждане подожгли дымовые шашки, и все время скандируют "Аваков - собака" и "Авакова в отставку".

Заявление Кличко о выборах

Мэр Киева Виталий Кличко вечером 4 июня заявил, что идет на досрочные парламентские выборы. При этом Кличко добавил, что сделал предложение Михаилу Саакашвили идти на выборы вместе.

"Я готов подставить ему политическое плечо. Я предложил Саакашвили стать главой партии Удар", - сказал Кличко.

Зеленский встретился с Йенсом Столтенбергом

В рамках первого в своей каденции официального визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В начале выступления Зеленский спросил: "In English or in Ukrainian?", на что ему ответили "As you wish".

 "I will begin in English", - сказал Зеленский.

На совместном брифинге Зеленского и Столтенберга президент переходил на украинский во время ответов на вопросы.

Суд над копами, подозреваемыми в убийстве ребенка 

Голосеевский районный суд Киева на своем заседании во вторник, 4 июня, принял решение об аресте на 60 дней без возможности залога для 31-летнего Ивана Приходько, которого подозревают в резонансном убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Киевской области.

Отметим, что сам Приходько отрицал свою вину и стрельбу в направлении ребенка.

Чуть позже Голосеевский суд Киева принял решение о взятии под стражу на 60 дней без возможности внесения залога 42-летнего Владимира Петровца - второго подозреваемого копа в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Встреча Зеленского с Трампом

Встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом может состоятся после саммита G20, запланированного на 28-29 июня 2019 года, заявил внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен, 

Он подчеркнул, что сам факт, что администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи, говорит о том, что Зеленскому предоставлен уже определенный кредит доверия от США.

Визит Зеленского в Брюссель

4 июня начинается двухдневный рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, в рамках которого состоятся встречи с руководством ЕС и НАТО.

Зеленский проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации по безопасности на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.

Рада займется рассмотрением законопроекта о ВСК

4 июня Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о временных следственных и специальных комиссиях парламента.

Также депутаты сегодня должны рассмотреть законопроекты о безосновательном отказе в льготной перевозке отдельных граждан и об усилении ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами.

Кроме того, сегодня будет рассматриваться блок законопроектов по местному самоуправлению. В частности, это проект закона об основах административно-территориального устройства Украины.

Среди законопроектов, которые планируется рассмотреть для включения в повестку дня сессии, - законопроект об особой процедуре отстранения президента с поста (импичмент) и законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих.

Дело Гандзюк: все обвиняемые признали вину

Все пятеро обвиняемых в покушении на активистку Екатерину Гандзюк свою вину признали. Они пошли на сделку со следствием.

Сергей Торбин организовал нападение на активистку по заказу лиц, имена которых не назывались. К участию в покушении он склонил других обвиняемых. Это Владимир Васянович, Никита Грабчук, Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов.

Для вынесения приговора суд удалился в совещательную комнату. Следующее заседание намечено на 6 июня.

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