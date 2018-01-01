Что изменится в жизни украинцев с 1 января 2018-го: минималка, медреформа, скорость движения

1 января 2018, 07:02

В первый день нового года в нашей стране заработают ряд нововведений.

В первый день 2018-го в Украине заработает новшество на дорогах

В Украине с 1 января 2018 года вступят в силу ряд нововведений, который изменят жизнь украинцев, в частности, размер минимальной зарплаты увеличиться на 17% — вместе 3 тысяч 200 грн составит 3 тысячи 723.

Также начнет действовать медицинская реформа. СМИ писали, что она сделает часть услуг действительно бесплатными, остановит повальную врачебную коррупцию и позволит хорошим докторам хорошо зарабатывать.

Тогда же вырастет цена на электричество, повышение произойдет в два этапа: с 1 января оптово-рыночная цена повысится на 9,5%, а с 1 апреля — еще на 6,1%.

В первый день нового года заработает и новшество на дорогах — максимально разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах уменьшится до 50 км/ч с нынешних 60 км/ч. На границе нашей страны с Россией появится система биометрического контроля, у иностранцев будут снимать отпечатки пальцев. 

Благодаря действию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в государстве поменяются требования к качеству шоколада — с 1 января темным шоколадом может считаться только продукт, в котором не меньше 35% какао-продуктов, в молочном шоколаде их часть должна быть не меньше 25%, а часть молочных продуктов в любом шоколаде — не меньше 14%. 

Также с 1 января 2018 года вырастут на 30% акцизы на сигареты.

Цель плана повышения акцизов — достижение минимального уровня налогообложения, который действует в ЕС — 90 евро на 1000 сигарет. До сих пор этот показатель в Украине составлял 20 евро (596,05 грн).

Начнет действовать закон, которым органам местного самоуправления запрещено захоранивать непереработанные бытовые отходы на полигонах, поэтому города и села должны обеспечить сортировку мусора для дальнейшей переработки и утилизации. За нарушение закона обычных украинцев будут штрафовать на 1 тысячу 360 грн, а чиновников — на 2 тысячи 550.

Ранее председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак заявил, что в 2017 году Кабинет министров совершил ряд самых вопиющих ошибок, в том числе одобрил структурно некачественный государственный бюджет-2018.

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Россия Украина граница электричество медреформа минимальная зарплата минималка биометрический контроль скорость движения
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