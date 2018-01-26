Западный эксперт дал "не радужный" прогноз по Донбассу и Крыму

Старший научный сотрудник американского Института внешнеполитических исследований Стивен Бланк считает, что Российская Федерация не собирается выводить войска с Донбасса и возвращать захваченный Крым Украине в ближайшее время.

Эксперт пришел к такому выводу, в частности, проанализировав недавно повторенные главой МИД РФ Сергеем Лавровым три лживых заявления — в нашей стране "нет российских войск", идет "гражданская война", военные России не причастны к крушению "Бонга", говорится в его статье на сайте аналитического центра Atlantic Council.

По мнению автора, ложь государства является подтверждением того, что несмотря на ее участие в переговорах по разрешению конфликта, Москва не собирается уходить с востока Украины или отдавать Крым. Более того, РФ усиливает свое военное присутствие на полуострове.

Ранее российский политолог Андрей Пионтковский выразил мнение, что в России, люди, приближенные к президенту Владимиру Путину хотят, чтобы государство вышло из конфликта на Донбассе.