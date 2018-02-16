В сети появилось фото морпеха, расстрелянного в Широкино

Одним из расстрелянных в населенном пункте Широкино бойцов 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины, был 31-летний Валерий Литвиненко.

Соответствующее сообщение и фотоснимки опубликовал портал "Обозреватель" со ссылкой на его родственников.

Родом Литвиненко был из Лохвицкого района Полтавщины. У него остался ребенок от предыдущего брака.

Родственники погибшего о подробностях инцидента знают "то, что в телевизоре говорят". Кроме того, им сообщили, что Валерий был расстрелян в ночное время.

На его страницах в соцсетях - много фотографий с боевыми товарищами.

Напомним, ранее СМИ назвали причину расстрела морпехов сослуживцами.