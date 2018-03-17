"Подстрахуем полицию". Националисты рассказали, что будут делать у посольства РФ

В воскресенье, 18 марта, в день президентских выборов в РФ, националистические организации: "Национальный корпус", ВО "Свобода" и "Правый сектор" намерены провести акцию возле российского посольства в Украине, заявил руководитель пресс-службы "Национального корпуса" Роман Чернышев.

"Мы готовили эту акцию еще задолго до заявления министра внутренних дел. Несмотря на сказанное Аваковым, мы не знаем, на самом ли деле правоохранительные органы будут как-то препятствовать голосованию, поэтому мы свою акцию не отменяем в любом случае", — сказал Чернышев в комментарии "Укринформу".

Он отметил, что если правоохранители сделают то, что анонсировал глава МВД, это будет очень хорошо.

"А если что-то будет не так, как было обещано правоохранителями, то мы всегда подстрахуем", — отметил он.

Чернышев рассказал, что в акции планируют принять участие порядка 200 националистов, они будут находиться возле посольства РФ в течение всего времени голосования на выборах президента РФ, то есть с 8 до 20 часов. Утром и около двух часов дня запланированы определенные перформансы, в частности символичное открытие "памятника Путину".

Руководитель пресс-службы "Национального корпуса" заверил, что националисты не будут делать никаких агрессивных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов.

"Надеемся, относительно нас не будет никаких провокаций", — отметил он.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в день президентских выборов в РФ режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

В свою очередь, в посольстве РФ в Украине выразили возмущение из-за ограничения доступа к дипломатическим учреждениям РФ в день выборов российского президента.

Ранее в МИД России заявили, что решение Украины о недопуске граждан РФ в посольство и генконсульства на выборы президента 18 марта является прямым вмешательством в дела России.

Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года — в день годовщины аннексии Крыма Россией.