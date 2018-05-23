Ждем "Грибы", "Мозги" и "Поющие трусы": соцсети о выдвижении Иво Бобула в президенты Украины.

23 мая 2018, 15:22

Сеть в восторге от политических амбиций легенадрного певца.

Возможный шестой президент независимой Украины, всеобщий любимец Иво Бобул.

Народный артист Украины Иво Бобул объявил о том, что будет баллотироваться на пост президента на грядущих выборах главы государства в Украине.

"Я решился на этот шаг, потому что страна, в которой мы живем, немножко идет не туда, куда нужно – мы валимся в какую-то пропасть, и нужно остановиться. Для того, чтобы остановиться, нужно иметь команду – команда у меня практически готова, программа готова. Только вот когда начнутся выборы, уже можно будет выйти и проанонсировать политическую платформу, мы все это сделаем- красиво, безболезненно и правильно", - заявил Бобул.

Певец также твердо заявил о своем намерении отправиться в США и поговорить президентом Дональдом Трампом, чтобы попросить у него помощи. По словам артиста, у него с Трампом общие взгляды, поэтому визит завершится успешно.

В целом Сеть встретила новость о выдвижении народного артиста Украины в преизденты или скепсисом, или просто смехом и шутками.

"Я думал, новость о том, что Иво Бобул собрался в президенты - это шутка. Ан нет! В общем, всем доброго утра, прекрасного дня, яркого вечера и за одно - спокойной ночи!;)", - пишет Леонид Щукин.

Экономист Валентин Землянский уверен, что следующими о выдвижении своей кандидатуры должны объявить музыкальные группы "Грибы", "Мозги" и "Поющие трусы".

"Известия из нашего передвижного шапито.... Ждём кандидатов Винника, Зиброва и Поплавского! Это для тех, кто говорит что нужно немного подождать и всё в стране наладится!!!", - иронизирует бизнесмен Иван Черняк.

Иронией известие встречали даже политики и дипломаты. Например, украинский дипломат Олег Волошин особо отметил, что, в отличие от других, за Бобулом не стоит американский магнта Джордж Сорос.

"В целом готов голосовать за Иво Бобула. Такой же, как Гриценко, экспонат из музея очень своеобразной последней по времени попытки построить Украинское государство. Но без Сороса за спиной. И все же поёт, а не ноет", - написал Волошин.

Однако нашлись и те, кто увидел в выдвижении артиста политтехнологический шаг Администрации президента.

"Если даже Иво Бобул двинул в президенты, значит дело плохо. По всем признакам в АП решили использовать план Путина. "Папа или фрики", в то время как реальных конкурентов будут душить всеми силами. Поэтому и такая драка за Антикоррупционный суд. Если победит заграница - они будут решать, кто жертва, а кто лидер нации. Если Порошенко - то он сам. В то время как в интересах Украины иметь нормальную судебную систему в принципе", - уверен народный депутат и владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев.

Журналист Вячеслав Чечило не понимает, какую выгоду президенту Украины может принести громкое заявление Бобула. По его мнению, тут может быть две версии:

"Первая - Петру Порошенко это и не нада. Его просто разводит его же окружение. Взяли деньги на "мочилово Вакарчука" и "действуют". Потому что Иво Бобул действительно бьет по рейтингу Вакарчука. Но какой от этого толк Порошенко? С Вакарчуком во втором туре еще можно бороться. Пусть на грани фола, но все же. С Тимошенко или Гриценко как бороться будете? 
Вторая – у Порошенко окончательно смирились с тем, что первое место в первом туре у Тимошенко. И просто мочат всех, кто может потеснить гаранта со второго. В первую очередь это Вакарчук (по которому проехались сегодня) и Гриценко (по которому ездили вчера). Но, опять же, не очень понятно, на что здесь расчет. Потому что во втором туре с Тимошенко (да еще с унизительным результатом первого тура) у Петра Алексеевича не так то и много шансов. "Хитрый план" какой-то такой хитрый, что как бы в АП не перехитрили сами себя".

Глава Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ Сергей Быков считает, что в поиске новых лидеров украинская политика пробила очередное дно:

"Теперь Иво Бобул - новый кандидат в президенты. Вакарчуку следует напрячься, ведь электорат Бобула - это люди пенсионного возраста, которые дисциплинировано ходят на выборы. А у Вакарчука с этим проблемы. Если люди не включат мозг и не поймут, что президентом должен быть опытный политик с понятным новым курсом экономических реформ, тогда во втором туре выборов могут состояться не дебаты, а концерт. Это не дно, это днище..."

Украинский политик Кирилл Куликов напомнил, что собирался голосовать за Иво Бобула тогда, когда певец еще не выдвинул свою кандидатуру.

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Украина Петр Порошенко Иво Бобул Вячеслав Чечило Евгений Мураев Сергей Быков Кирилл Куликов Леонид Щукин Иван Черняк
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