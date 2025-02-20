Давление США и переговоры с Келлогом: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 20 февраля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 20 февраля / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИНА, 22 ОМБр, kremlin.ru, скриншот из видео

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

РФ массированно атаковала Одессу: есть пострадавший, 90 тысяч абонентов без света

Вечером 19 февраля страна-агрессор Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате пострадал мужчина, есть повреждения.

"Враг второй день подряд массированно атакует Одессу ударными беспилотниками", - сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

видео дня

Владимир Путин стремится сделать российскую делегацию на переговорах с США максимально эффективной, чтобы достичь для России самых выгодных условий. Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW).

"Прорыв" госграницы Украины с Курщины: ISW рассказали, достиг ли враг успеха

Российские войска 19 февраля продолжали атаковать позиции в Курской области, однако никакого подтвержденного продвижения вперед не достигли. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

30 тыс. европейских военных могут появиться в Украине: СМИ описали план Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер едет с визитом в Соединенные Штаты Америки, где встретится с американским президентом Дональдом Трампом и представит ему миротворческий план по Украине.

Об этом сообщает The Telegraph. В издании со ссылкой на собственные источники отмечают, что во время этой встречи Стармер расскажет, как европейские войска могут обеспечить соблюдение любого соглашения о прекращении огня, которое может быть заключено при посредничестве Трампа.

РФ ударила 161-м дроном и 14-ю ракетами: пострадали 4 области, разрушен подъезд

Российские оккупанты в ночь на четверг, 20 февраля, совершили массированную атаку по Украине. Захватчики запустили по нашему государству 161 дрон и 14 ракет.

Основной удар был направлен на объекты критической инфраструктуры на Харьковщине, по которым страна-агрессор Россия запустила ракеты. Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвала дату

Погода в Украине в пятницу, 21 февраля, будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет опускаться до -10...-15 градусов.

В восточных областях будет еще холоднее - там ночная температура местами будет достигать -19 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Зеленскому дали час на подписание договора о редкоземельных металлах - NBC

Американские журналисты из NBC News опубликовали материал, в котором утверждают, что Дональд Трамп пытался давить на Украину и шантажировать президента Владимира Зеленского во время переговоров по мирному решению войны с Россией.

"В 2025-м будет режим прекращения огня": Буданов сделал громкое заявление

Достичь режима прекращения огня возможно уже в 2025 году, несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположные. Для этого есть большинство составляющих.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки МОУ генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью польскому изданию Defence24.

Десятки взрывов в разных регионах: новые детали уникальной операции ГУР в России

В российской армии произошла серия взрывов FPV-очков во время их использования операторами дронов. За этими инцидентами стоят специалисты Главного управления разведки Украины, сообщили агентству Интерфакс-Украина источники в украинских спецслужбах.

"США разочарованы, Киеву надо ослабить свою позиции": у Трампа выдали новые заявления

В администрации президента США Дональда Трампа выражают свое недовольство из-за решения президента Украины Владимира Зеленского. Советник Трампа по вопросам национальной безопасности США Майкл Волц заявил, что американские власти разочарованы. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Команда Трампа недовольна тем, что Владимир Зеленский не подписал сразу заявление о сотрудничестве между Украиной и США.

Ликвидирована "жирная" цель: в ГУР раскрыли детали подрыва авто в Бердянске

Во временно оккупированном Бердянске ликвидирован российский военный преступник, заместитель главы оккупационной администрации города Евгений Богданов. Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО Украины.

В США готовят новый тайный план в отношении Украины и ее территорий: что известно

Россияне единодушны в своем желании уничтожить Украину. Сейчас появляется множество различных "планов", которые, в частности, активно распространяют сами россияне, чтобы убедить Украину в измене, утверждая, что Трамп ее "сливает". Однако такие заявления являются неподтвержденными и сомнительными. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт Тарас Загородний, комментируя информацию The Telegraph о якобы предложенном Трампом мирном плане, который предусматривает передачу России 20% украинской территории.

Теракт в Одессе: посреди города взорвали машину

В Одессе прогремел мощный взрыв. Неизвестные взорвали автомобиль. Об этом сообщает Национальная полиция в Одесской области.

Отмечается, что произошла детонация неизвестного предмета. В результате этого повреждены три машины. Люди не пострадали.

Почти 20-градусный мороз атакует Украину: когда в регионы придет потепление

Погода в Украине 21 февраля будет очень морозной. Будут незначительные осадки и гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что Украина будет под влиянием арктических воздушных масс. 21 февраля не ожидаются существенные осадки. Температура воздуха опустится до -19 градусов.

Переговоры Зеленского и Келлога: Украина готова к сильной сделке

Президент Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем Дональда Трампа Китом Келлогом.

Стало известно, что после этой встречи не будет пресс-конференции. Ее не будут проводить по просьбе США. Причины пока не разглашаются.

Президент Украины Владимир Зеленский лично рассказал детали встречи с Келлогом. Он отметил, что на переговорах обсуждали гарантии безопасности, ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех украинских пленных.

Сколько Украина продержится без помощи США: СМИ опубликовали тревожный прогноз

Недавнее заявление президента США Дональда Трампа, в котором он назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", вызвало у украинцев беспокойство, что новая администрация Штатов может пересмотреть военную помощь. Об этом говорится в материале Le Monde.

США приостановили продажу оружия в Украину, компании ждут решения Белого дома о продолжении поставок. Об этом в рамках авторского проекта "Тема с Мосейчук" сказал секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко.

"Одно дело - это помогать средствами, а мы закупаем вооружение. Которое сейчас, по моей информации, то, что шло даже на продажу, оно остановилось. И даже те фирмы, которые готовы были уже завтра сюда передавать, они сейчас ждут. Потому что нет решения", - сказал Костенко.

Украина и Европа не победят Путина без США - вице-президент США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс настаивает на немедленном мире между Украиной и РФ. При этом он убежден, что без Штатов Украина и Европа не смогут победить Путина. Об этом он отметил в посте в соцсети Х.

Он убежден, что война в Украине не началась бы, если бы на посту был президент США Дональд Трамп. При этом он обвиняет Украину, Европу и администрацию Байдена в том, что с их стороны за три года якобы не было ни одного пути к победе.

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