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Единственный путь: аналитики оценили разговор Зеленского и Трампа о прекращении войны

Анна Косик
21 июля 2024, 09:52
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Трамп убежден, что закончить войну поможет соглашение между Украиной и РФ. В ISW считают, что остается единственный возможный путь для начала переговоров.
Зеленский, Трамп
Переговоры с РФ могут состояться только после обретения Украиной сильной позиции / Коллаж: Главред, фото: flickr, Владимир Зеленский

Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с бывшим главой США Дональдом Трампом, в частности они обсуждали пути прекращения войны. Аналитики Института изучения войны(ISW) проанализировали их разговор и реальные возможности для завершения войны.

Аналитики обратили внимание на слова Зеленского, который заявил о готовности обсудить во время личной встречи с Трампом шаги, которые "приведут к справедливому и действительно длительному миру". В свою очередь экс-президент США убеждал, что страна-агрессор Россия и Украина смогут договориться о соответствующем соглашении.

В ISW отмечают, что сейчас Кремль не показывает заинтересованности в справедливом урегулировании конфликта, он хочет только переговоров, которые приведут к капитуляции Украины и уничтожению украинской государственности.

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Поэтому Зеленский недавно объяснил, что Украина должна в первую очередь ослабить позиции России на поле боя, чтобы получить сильную переговорную позицию. Кроме того длительный мир может строиться только на восстановлении территориальной целостности Украины и долгосрочных гарантиях. Аналитики это подтверждают.

В обновленном отчете говорится о том, что именно западная помощь по безопасности, которая обеспечит украинские силы необходимым оборудованием и оружием в объеме, вовремя и на регулярной основе, необходимых для проведения контрнаступательных операций, которые освободят значительные территории оккупированной Украины, остается единственным возможным путем для ухудшения позиций России на поле боя.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Разговор Зеленского с экс-президентом США Трампом

Напомним, 20 июля президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером республиканцев США Дональдом Трампом. Политики осудили российские удары по Охматдету и договорились провести встречу.

Впоследствии кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским "очень хорошим" и пообещал прекратить войну в Украине.

Во время телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и 45-м президентом США Дональдом Трампом обсуждалась и возможность визита Трампа в Украину.

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