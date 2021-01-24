После карантина тарифы в Украине взлетят в 10 раз - эксперт

В Украине могут снова взлететь тарифы / УНИАН

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко заявил, что после карантина украинцам стоит готовиться к новому подорожанию тарифов.

"Как только закончится карантин, у нас будет тот же рынок, который был до карантина. То есть цены могут взлететь и в 10 раз, и больше. Если государство сделает выводы, поймет какие ошибки были допущены вмешается и отрегулирует эти процессы, тогда, возможно, появятся какие-то "потолки" и ограничения. Если же нет, то будет все то же самое, что было до карантина", - сказал Скубченко во время чата на Главреде.

Скубченко также пояснил, почему тарифы снизили только с февраля месяца, и то не для всех.

"Во-первых, "снижены" с 1 февраля только цена на газ до 6,99 и тариф на доставку газа до 2,15 грн. То есть отопление станет дешевле только для тех, у кого газовый котел. У кого электроотопление и централизованное отопление — тарифы стали выше и об их снижении никто даже речи не ведет. Во-вторых, этим надо было заниматься год назад, чтобы тарифы снизить сейчас. Потому что тарифы не снижают задним числом, видосиками президента или "на период Ковид". Но вместо того, чтобы менять законы и наводить порядок в ЖКХ и тарифообразовании, власть делала вид, что проблем нет. Полупроводники, казино, конопля — это для власти важнее", - отметил эксперт.

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Он также отметил, что снижение тарифов: "Это пустая показуха сегодня и попытка выдать желаемое за действительное с единственной целью: спасение рейтинга президента и власти в целом, а не снижение тарифов".

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