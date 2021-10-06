В Черновцах 74-летний пенсионер и его 66-летний сообщник 15 лет развращали несовершеннолетних

Задержанные пенсионеры свою вину не признают / скриншот видео Нацполиции

В Черновцах разоблачили двоих пенсионеров, которые на протяжении 15 лет развращали несовершеннолетних, насиловали их и снимали видео на телефон. Извращенцев задержали правоохранители, когда к ним в квартиру зашла очередная несовершеннолетняя девушка.

Сообщение о распространении детской порнографии и растлении несовершеннолетней поступило в полицию от черновчанки в начале марта этого года. Для проверки полученной информации и выяснения обстоятельств преступления полицейские провели ряд негласных следственно-розыскных действий, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Следователи и киберполицейские установили личность злоумышленника – им оказался 74-летний житель Черновцов. Во время слежения правоохранители заметили, что к нему в квартиру зашла несовершеннолетняя девушка, которую видели на порнографическом видео, предоставленном заявительницей.

При помощи сотрудников спецподразделения КОРД полицейские попали в помещение. Кроме несовершеннолетней и владельца квартиры, там еще находился его 66-летний знакомый, который также был причастен к развращению девушек и фиксации развратных действий на фото и видео. Правоохранители провели в доме обыск, изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности, а обоих пенсионеров задержали.

Как выяснилось во время досудебного расследования, злоумышленники развращали несовершеннолетних с 2006 года. До 2021 года правоохранители получили 9 обращений, касающихся квартиры, где развращали детей. Но все они были от соседей о нарушении общественного спокойствия.

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Задержанные пенсионеры не признают свою вину, а из всех девушек, которых они развращали, готовы давать показания только трое. Потерпевшими от действий педофилов пока признали себя только две девушки.

Тем не менее у полиции достаточно доказательств вины обоих задержанных пенсионеров. Владелец квартиры тщательно записывал их противоправные действия: даты, имена девушек, суммы вознаграждения за сексуальные услуги. Всего с компьютера злоумышленника изъяли примерно 2 терабайта информации, среди которых 54 гигабайта - это фото и видеоматериалы, которые по результатам экспертизы признаны порнографическими.

За изнасилование малолетних, сутенерство и изготовление детской порнографии хозяину квартиры грозит пожизненное заключение, его сообщнику — до 15 лет за решеткой.

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