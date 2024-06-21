Война может длиться еще 4-5 месяцев 'но': названо главное условие для победы

По словам руководителя Центра исследований России, сейчас есть два прогноза продолжительности войны в Украине: оптимистический и пессимистический.

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Прогнозы продолжительности войны в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 38 отдельная бригада морской пехоты

Оценивая имеющийся уровень поддержки и помощи Запада, можно предположить, сколько еще продлится война в Украине. В частности, можно назвать оптимистический и пессимистический прогноз. Об этом на чате в Главреде заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

По его словам, оптимистический прогноз очень прост.

"Если мы сейчас получим все то, что нам нужно, война может длиться еще четыре-пять месяцев. Если помощь будет "на час по чайной ложке", война может длиться очень долго", - сказал дипломат.

Он добавил, что сейчас обещано, что мы держимся этот год и практически следующий.

"Если к этому мы добавляем свои возможности и возможности совместного производства оружия с нашими партнерами, получаем разрешения бить вглубь территории РФ прицельно и эффективно, то, мне кажется, это время уменьшится, и развязка для России может наступить значительно быстрее", - подчеркнул Владимир Огрызко.

Смотрите видео чата с Владимиром Огрызко:

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, надежность и стабильность оборонной помощи Запада имеет прямое влияние на войну в Украине - от военной помощи зависит продолжительность российской агрессии.

В то же время, глава Пентагона США Ллойд Остин считает, что в Украине началась "ключевая стадия" войны.

Ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки для завершения войны со страной-агрессором РФ. По его словам, это лишь даст паузу России перед новой войной.

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