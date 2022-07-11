Закапывают живьем и расстреливают своих: на Херсонщине оккупанты наказывают бойцов за дезертирство

На Херсонщине оккупанты убивают своих собратьев / Reuters, Радио Свобода

В Херсонской области российские военные бегут, чтобы избежать участия в войне. Их собратья разыскивают дезертиров и убивают. Так они наказывают "предателей". Об этом заявили в украинской разведке, сообщает канал 24.

Об этом стало известно в селе Геологов. Оккупанты ликвидируют дезертиров на кладбище, где работники на экскаваторах постоянно роют новые могилы. При этом, российские военные не признаются местным жителям в содеянном. Они утверждают, что выстрелы, которые слышны с кладбища, являются учебными.

В селе Кизомыс оккупанты устроили массовое захоронение своих солдат. Некоторых солдат закапывают еще живыми.

"Вооруженные захватчики привезли гражданского экскаваторщика и заставила его вырывать, а затем зарывать пакеты с телами. В некоторых пакетах были еще живые люди. Однако оккупанты сказали, что им ничем не поможешь. И зарыли", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Запорожской области российские военные начали массово дезертировать из-за издевательства со стороны руководства. Многие оккупанты стреляют в себя же, есть случаи изнасилования солдат.

Ранее начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ в южном направлении продвигаются медленно, но уверенно.

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