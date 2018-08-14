Отмена железнодорожного и автобусного сообщения: в РФ пригрозили Украине ответными мерами

Между Украиной и РФ могут отменить ж/д сообщение / Фото: Facebook/пресс-центр Укрзализныци

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил о том, что в его ведомстве провели подготовку к возможной отмене железнодорожного и автобусного сообщения между Украиной и Россией и подготовили ответные меры.

"Минтранс рассматривал этот вопрос и возможные наши ответные меры в связи с возможным принятием такого рода решений", — подчеркнул российский чиновник.

Дитрих отметил, что если украинская сторона прекратит железнодорожное сообщение, Россия примет ответные меры, пишет ТАСС.

Вместе с тем российский министр считает, что дело вряд ли дойдет до реальных шагов: "В первую очередь такого рода меры повлекут невозможность граждан России и Украины пользоваться услугами транспорта. Кроме неудобств и дискомфорта это ничего другого не повлечет".

Ранее в "Укрзализныце" заявили, что готовы прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

В свою очередь первый заместитель постпреда президента Украины Петра Порошенко в Крыму Изет Гданов заявил, что Украине необходимо прекратить также автобусное сообщение с Россией.

В декабре 2017 года Омелян допустил, что "Укрзализныця" может остановить ж/д сообщение с Россией. Министр отмечал, что окончательное решение будет принято в 2018 году.