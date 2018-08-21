"Калашников" разработал новый автомат

АК-308 / kalashnikov.media

Концерн "Калашников" представил образец автомата АК-308 калибра 7,62.

"Оружие выполнено на базе автомата АК-103 под патрон 7,62х51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12", - сообщается на сайте "Калашников media".

Отмечается, что образец готовят к предварительным испытаниям.

Вместимость магазина составляет 20 патронов. Автомат с пустым магазином весит 4,3 кг, общая длина - 880–940 мм. Длина ствола - 415 мм.

У АК-308 диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад на четыре позиции. Есть возможность прикрепить штык-нож.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона ООС выявили, разоблачили и задержали банду, торговавшую оружием из зоне Операции объединенных сил.