Белорусский боец вышел на ринг под гимн Советского Союза

На ринге торжественно звучал гимн СССР / Фото: скрин видео Twitter

В Москве в спортивном комплексе "Олимпийский" на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 136 боец смешанного стиля из Белоруссии Андрей Орловский вышел на ринг под аккомпанемент гимна СССР.

Как сообщил в Twitter пользователь Ярослав Степанов, россияне весьма положительно восприняли выход спортсмена под звуки ретро-музыки.

Впрочем, гимн Советского Союза не помог белорусу одержать победу. Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов единогласным решением судей победил Андрея Орловского.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в Днепропетровской области одна из пассажирок маршрутного автобуса, следовавшего из Новомосковска в Павлоград, требовала прекратить разговаривать на украинском языке.