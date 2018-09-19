Глава ВВС Израиля прибудет в Москву после инцидента с Ил-20 в Сирии

Амикам Норкин / Википедия

Израильская военная делегация во главе с командующим военно-воздушными силами Израиля генерал-майором Амикамом Норкиным прибудет в Москву 20 сентября для обсуждения крушения российского военного самолета Ил-20 в Сирии.

Норкин представит полный доклад о случившемся, в том числе данные об информации, переданной России перед миссией, а также результаты расследования происшедшего, сообщил ЦАХАЛ в Твиттере. передает "Медуза".

Израиль также предоставит информацию "о продолжающихся попытках Ирана передать Читайте такжеПосле инцидента с Ил-20 России придется что-то делать с некомпетентностью сирийской армии - National Interest„Хизбалле" стратегическое вооружение и установить свое военное присутствие в Сирии".

Российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит в понедельник, 17 сентября, ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Москве заявили, что инцидент произошел якобы из-за преднамеренных действий летчиков ВВС Израиля, которые "подставили" Ил-20 под огонь сирийских ПВО.

По мнению израильской стороны, к трагедии привела неточность сирийских зенитчиков.