Санкции загоняют российский капитал обратно в Россию - Bloomberg

Санкции в этом плане сыграли больше на руку Путину, чем против него

Многочисленные санкции против России, непредсказуемость действий администрации президента США Дональда Трампа и враждебного к РФ Конгресса США привели к неожиданным последствиям - российские предприниматели репатриируют свои капитали из американских и европейский банков обратно в Россию, откуда ранее их вывели. Понимая, что даже оффшоры и швейцарские банки не являются теперь гарантиями того, что средства на счетах уцелеют, бизнесмены из РФ начинают переводить деньги в российские государственные банки и изменять баланс находящихся в офшорах средств.

Тенденция наметилась еще в апреле, когда под американские ограничительные меры подпали, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольная ему En+ Group, а также Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", сообщило агентство Bloomberg 21 сентября.

Однако настоящий вал репатриированных денег захлестнул Россию, когда Запад посулил "драконовские меры" в связи с возможным вмешательством России в выборы президента США и отравлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Администрация Дональда Трампа делает то, что почти двадцать лет не удавалось сделать Путину - она загоняет российские капиталы обратно в Россию, отметило издание.

Читайте такжеСанкции против РФ: в Венгрии выступили против автоматического продления ограниченийТак, Сбербанк сообщил о росте объемов корпоративных вкладов с января по август текущего года на 17 процентов, что соответствует 98 млрд долларов (83 млрд евро). Кроме того, во втором квартале 2018 года российский частный сектор привлек больше финансовых активов, чем перечислил за рубеж, отмечает агентство.

Несмотря на это, чистый отток капитала из РФ все равно превысит 50 млрд евро - это в два раза больше, чем в 2017 году. Эта сумма включает продажу иностранцами рублевых облигаций, выплаты по корпоративным задолженностям в иностранной валюте и обмен рублей на доллары и евро в пределах России.

Как ранее сообщалось, Совет Евросоюза продлил индивидуальные санкции против России на полгода - до 15 марта 2019 года.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций за вмешательство в американские выборы.