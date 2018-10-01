США выдвинули требование России из-за гибели детей в Горловке

На гибель детей отреагировали в США / Фото: скриншот из видео

В посольстве США в Украине обнародовали заявление в связи с трагическим инцидентом, в результате которого в Горловке Донецкой области после подрыва на мине погибли подростки.

"Россия должна настаивать на том, чтобы ее ставленники на востоке Украины уменьшили минные угрозы. Местные дети заслуживают мирное и безопасное детство. Украинцы страдают от российской агрессии", - говорится в заявлении посольства США в Украине.

В американском дипломатическом представительстве добавили, что спровоцированный Россией конфликт на Донбассе превратил Украину в одну из самых заминированных стран мира.

Напомним, в Сети опубликовали видео с места взрыва мины возле Горловки.

Ранее в захваченной террористами Горловке Донецкой области произошел взрыв, погибли трое детей, один ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.