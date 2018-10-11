"Прилагаем усилия для объединения": митрополит Франции высказался об автокефалии УПЦ

Митрополит Эммануил поддержал Украину / Фото: скриншот видео Радио Свобода

Православный митрополит Франции Галльский Эммануил, подчиненный Вселенскому патриархату, не сомневается в позитивном решении по автокефалии для УПЦ.

"Надеюсь, что объединение православных церквей в Украине будет. Всегда с радостью езжу в Киев, чтобы увидеть ситуацию на месте. Мы молимся и всегда прилагаем наши усилия для объединения православных церквей в Украине. Мы живем в исторический момент и по Божьей милости все будет хорошо для Украины", - цитирует верующего Радио Свобода.

Митрополит находится сейчас в Стамбуле, где происходит трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. Он полагает, что украинская церковь готова к историческому объединению.

Напомним, УПЦ может получить от Вселенского патриархата долгожданный Томос об автокефалии уже 9-11 октября 2018 года.

Ранее Филарет рассказал об избрании главы Единой Поместной Церкви. Объединительный Собор УПЦ произойдет сразу после решения Константинополя.

Как сообщалось, иерархи Антиохийской православной церкви встали на сторону РПЦ в вопросе автокефалии для УПЦ.

Грузинская церковь отрицает информацию о признании автокефалии УПЦ. В Тбилиси подчеркнули, что до оглашения официальных результатов намерены воздержаться от комментариев.

В свою очередь Болгарская православная церковь отклонила призыв Москвы по автокефалии УПЦ. Священный Синод болгарской церкви заявил, что письмо Кирилла будет отправлено на рассмотрение специальной комиссии, что является отклонением предложения российской стороны.