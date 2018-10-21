В Сети увидели странности на видео с камер керченского колледжа

В Сети обратили внимание на странности в видеозаписи с камер керченского колледжа , которые на короткое время попали в интернет, а затем были удалены.

Посты с размышлениями и скриншоты с моментами, вызывающими сомнения, в своем Twitter опубликовал блогер Roksolana Today&Крым.

"Росляков несколько раз подходит туда - в темноту. Инструкции, видимо. Вот здесь с 2:11 по 2:23 в темноте экран телефона загорается. Там человек есть", - пишет блогер.

Блогер также раздумывает над тем, почему видео с камер наблюдения сначала выложили в СМИ, а потом удалили.

"Они это видео выложили, чтобы мы покадрово его разбирали и были при деле? Пока какую-то х*рь замышляют? Пацан идет с ружьем. Чик - следующий кадр - пацан УБИЛ учителя. Идет на встречу, стрелял ЯКОБЫ в лицо, так? А лежит труп НЕ НА СПИНЕ. Не стрелял он в эту тетю. Не стрелял", - предположили в сети.

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В Следственном комитете России сообщили, что взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

Директор учебного заведения Ольга Гребенникова говорила, что в колледже неизвестные взорвали холл, бегали, бросали взрывпакеты и расстреливали людей из автомата. Позже появилась информация, что подозреваемый в нападении покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек.